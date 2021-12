Genoa, Caicedo già in uscita: torna di moda la Fiorentina ma interessa anche all'Inter

Potrebbe essere già conclusa l'esperienza al Genoa dell'attaccante Felipe Caicedo. Secondo Il Secolo XIX, i tanti infortuni e lo stipendio molto alto, starebbero spingendo il club a salutare l'ecuadoriano. Su di lui potrebbe tornare d'attualità l'interessamento della Fiorentina, ma anche quello dell'Inter con Simone Inzaghi che potrebbe riabbracciarlo come alternativa in più in avanti.