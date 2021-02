Genoa, con l'Inter tocca di nuovo a Scamacca. In Serie A non era titolare da quasi due mesi

vedi letture

Dopo le tante voci di calciomercato che si erano posate sul suo conto nel corso dell'ultima sessione invernale, ed in contemporanea col cambio d'allenatore e la conseguente rivalutazione di Destro come centravanti del Genoa, Gianluca Scamacca ha perso il suo posto da titolare al centro dell'attacco rossoblu. Ballardini però oggi, si ritiene soprattutto per la diffida di Destro, torna a dargli una chance dal 1', nella difficile partita contro la capolista Inter: per la punta classe '99 si tratta della prima da titolare da un mese e mezzo a questa parte. L'ultima volta che era sceso in campo nell'undici di partenza, infatti, era il 13 gennaio per la partita di Coppa Italia persa ai supplementari contro la Juventus. Per l'ultima da titolare in campionato, invece, bisogna tornare alla settimana precedente, e alla partita persa col Sassuolo del 6 gennaio. Quasi due mesi fa, ormai: oggi Scamacca ha l'opportunità di far cambiare idea al suo allenatore, scrostandosi di dosso un po' di muffa accumulata nel riposo forzato delle recenti settimane.