Genoa, De Rossi si affida alla qualità di Messias: sempre in campo dal rientro dall'infortunio

Riprendere confidenza con il campo. Junior Messias è stato lanciato dal primo minuto da mister Daniele De Rossi per la sfida molto importante sul campo del Verona. Fra poco più di un'ora i rossoblù affronteranno gli scaligeri di Paolo Sammarco nel lunch match della domenica per cercare di ottenere punti importanti per staccare la zona bassa della classifica. E per farlo il tecnico rossoblù si affida ancora una volta alla qualità del brasiliano che ha vinto il ballottaggio con il suo connazionale Amorim che partirà dalla panchina.

Sempre in campo dal rientro a disposizione

Un premio per le prestazioni viste in campo nelle ultime giornate. Contro la Roma infatti l’ex Milan e Crotone ha realizzato il gol del vantaggio nel successo per 2-1 superando con freddezza Svilar dal dischetto. Quella di oggi è la decima presenza consecutiva in questo anno solare. Dal rientro in campo dopo il problema la polpaccio, avvenuto il 12 gennaio scorso a Marassi contro il Cagliari, Messias è sempre stato impiegato da De Rossi.

Le presenze

Dopo gli otto minuti contro gi isolani sono arrivati i 17 della sfida in quel di Parma, poi i 35 minuti contro il Bologna con il gol del definitivo 3-2 che ha fatto scattare tutti in piedi compreso mister De Rossi. 22 i minuti giocati a Roma contro la Lazio mentre contro il Napoli in casa ha giocato un quarto d’ora. A Cremona torna titolare mentre nei 25 minuti più recupero giocati contro il Toro va ancora a segno. A San Siro sono stati 24 i minuti in cui è stato impiegato contro l'Inter mentre contro la Roma ha disputato un'ora abbondante partendo ancora da titolare.