Genoa, l'annuncio di Messias: "La mia stagione è finita qui. Tornerò più forte di prima"
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Nuovo infortunio per Junior Messias. Il centrocampista brasiliano ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram di aver concluso in anticipo la sua stagione: "Purtroppo la mia stagione è finita prima del previsto. Ma grazie a Dio è stata un'annata positiva, con il nostro obiettivo raggiunto e tante emozioni vissute insieme ai nostri tifosi. Partite che rimarranno impresse nella storia di questo club!
Ma non finisce qui, ora lavorerò e mi rimetterò in sesto per tornare più forte di sempre! Forza Genoa!".
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