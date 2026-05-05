Genoa, l'annuncio di Messias: "La mia stagione è finita qui. Tornerò più forte di prima"

Nuovo infortunio per Junior Messias. Il centrocampista brasiliano ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram di aver concluso in anticipo la sua stagione: "Purtroppo la mia stagione è finita prima del previsto. Ma grazie a Dio è stata un'annata positiva, con il nostro obiettivo raggiunto e tante emozioni vissute insieme ai nostri tifosi. Partite che rimarranno impresse nella storia di questo club!

Ma non finisce qui, ora lavorerò e mi rimetterò in sesto per tornare più forte di sempre! Forza Genoa!".