TMW Genoa, Messias di nuovo ai box: il brasiliano è in scadenza di contratto. La situazione

Occhi all'infermeria per Daniele De Rossi. Il tecnico rossoblù nell'ultimo match di campionato a Bergamo, gara pareggiata 0-0, non aveva ancora a disposizione Tommaso Baldanzi e Brooke Norton-Cuffy oltre ad aver perso Junior Messias. Se per i primi due il tempo del rientro in campo starebbe per scoccare, altrettanto non si può dire del centrocampista brasiliano, uscito con qualche acciacco di troppo dal terreno di gioco nonostante i suoi 21 minuti più recupero disputati una volta subentrato ad Amorim. Il giocatore ex Milan e Crotone ha rimediato un risentimento all'adduttore destro e verrà valutato all'inizio della prossima settimana.

Troppi infortuni

Non ci sarà per la trasferta di Firenze contro i viola di Paolo Vanoli con la gara contro i rossoneri un possibile obiettivo per il rientro. Adesso però è difficile fare previsioni, ne sapremo di più lunedì prossimo. Resta però il dispiacere per il tecnico per non aver avuto a disposizione troppe volte il suo numero 10. Fra dicembre e gennaio ha rimediato un infortunio al polpaccio, mentre a fine novembre un problema muscolare lo ha tenuto lontano dai campi così come fra fine settembre ed inizio ottobre quando in panchina c'era Patrick Vieira.

In scadenza

La situazione è in divenire anche per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Messias infatti andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e le operazioni per un rinnovo annuale sono avviate. Il giocatore non ha mai nascosto la volontà di restare al Genoa: "Qui si vivono sempre grandi emozioni - ha detto in una recente intervista - il calcio non è solo soldi. Il nostro mestiere è bellissimo e non contano solo quelli".