Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Destro-Scamacca contro Ribery-Vlahovic

Riparte da Genova l’avventura in sella alla Fiorentina di Beppe Iachini. I viola scenderanno in campo alle ore 15 al “Ferraris” contro i rossoblu di Davide Ballardini. Qualche novità fra le file dei padroni di casa con Behrami schierato al posto di Zajc in mediana al fianco di Strootman e Badelj mentre Biraschi e Zappacosta saranno gli esterni. Nessuna novità in difesa davanti a Perin con il trio formato da Masiello, Radovanovic e Criscito con Scamacca e Destro in attacco. Nella Fiorentina c’è la coppia d’attacco Vlahovic-Ribery con Caceres e Venuti sugli esterni mentre Bonaventura, Pulgar e Castrovilli. In difesa davanti a Dragowski confermata la linea a tre Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Behrami, Zappacosta; Scamacca, Destro.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic.