Genoa, Gilardino: "I ragazzi sono stati eroici. Retegui? Speriamo che continui così"

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo per 4-1 contro la Roma.

La miglior prestazione da quando sei sulla panchina del Genoa?

“Grandissimo atteggiamento. Nella riunione tecnica avevo parlato di coraggio e il risultato era una conseguenza. A tratti i ragazzi sono stati eroici, nonostante i problemi iniziali con due infortuni. A tutti ho detto di stare pronti e stasera l’hanno dimostrato”.

Preoccupato per gli infortuni di Badelj e Strootman?

“Sono da valutare nei prossimi giorni. Faremo degli accertamenti, ma è normale che perdiamo due giocatori importanti per noi. Sono comunque fiducioso di avere altri giocatori che stasera hanno avuto grande impatto sulla partita”.

Sul secondo gol, ottima pressione.

“Anche gli altri sono stati dei bei gol. Affrontare la Roma non era semplice, quindi volevamo alternare una pressione più o meno alta e così è stato. I ragazzi sono stati molto bravi”.

Come stai plasmando Retegui?

“Lavoriamo dopo gli allenamenti, con lui e con gli altri attaccanti. Gli chiedo di saper giocare spalle alla porta e su palla laterale: sono tutte situazioni su cui lavoriamo quotidianamente. Il ragazzo ha voglia di migliorare e ci auguriamo che continui così”.

Cosa hai visto in Messias per inserirlo?

“C’era Matturro che aveva qualche difficoltà fisica, quindi ho pensato di passare a 4 dietro e di inserire Junior. Da 8 giorni si allena, è un ragazzo intelligente e mi serviva uno con le sue caratteristiche per ripartire. Oltre al gol, ha lavorato anche in fase difensiva e confido a lui perché ha tanto talento”.