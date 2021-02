Genoa, Goldaniga: "Altro risultato utile e ancora zero gol subiti, concesso nulla al Torino"

Il Genoa esce imbattuto anche dal confronto con il Torino e prosegue la sua striscia positiva. Uno dei protagonisti in campo è stato senza dubbio Edoardo Goldaniga che, subentrato all'infortunato Criscito, non ha fatto rimpiangere il compagno: "Oggi era una giornata particolarmente fredda e bisogna farsi trovare pronti. Fa parte della concentrazione pre partita, sono contento di essere entrato bene. Oggi grosse occasioni da gol non ne abbiamo concesse, abbiamo portato a casa un'altra partita con zero gol subiti e stiamo andando avanti con la nostra serie positiva di partite", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.