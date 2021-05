Genoa, Kallon: "Devo dare sempre il massimo, restare umile e ascoltare i consigli del mister"

Al debutto ieri contro il Cagliari, l'attaccante rossoblu Yayah Kallon ha parlato ai microfoni di Genoa Channel: "E' stato bello. Sono stato emozionato i primi cinque-dieci minuti poi ho preso confidenza e ho iniziato a giocare come so".

Cosa hai pensato quando il pallone che entrava in rete in occasione del gol annullato?

"Ho pensato ad un bambino che guardava i campioni che giocavano in Champions League come Pandev che l'ha vinta. Anche se è stato annullato sono contento".

Cosa significa aver debuttato in Serie A?

"Significa tanto. E' il sogno di ogni bambino che da piccolo vuole arrivare in alto".

Cosa ti aspetti ora da Yayah Kallon?

"Dare sempre il massimo, restare umile, ascoltare i consigli del mister sia della Primavera che della prima squadra e anche i miei compagni più grandi".