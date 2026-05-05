TMW Genoa, la salvezza adesso è aritmetica: e scatta il riscatto dal Milan di Colombo

Il Genoa è aritmeticamente salvo. Con il pareggio della squadra di Daniele De Rossi sabato scorso in quel di Bergamo e la conseguente sconfitta della Cremonese ieri sera contro la Lazio, è arrivata la certezza che il Grifone giocherà in Serie A anche la prossima stagione. Un traguardo di fatto raggiunto dopo la vittoria ottenuta a Pisa per 2-1 ma serviva soltanto il verdetto dei numeri arrivato al triplice fischio della partita che si giocava allo "Zini". Da adesso si può pensare solo ed esclusivamente al futuro oltre a concludere il campionato in maniera positiva.

Scatta il riscatto di Colombo

E con l'aritmetica Lorenzo Colombo è un giocatore del Genoa a titolo definitivo. Anche in questo caso si trattava di una mera formalità. Il giocatore è arrivato in prestito dal Milan la scorsa estate con l'obbligo di riscatto che sarebbe scattato a determinate condizioni: la salvezza, appunto, le 22 presenze nel massimo torneo e i 5 gol. Il club di Villa Rostan verserà nelle casse dei rossoneri 10 milioni di euro.

Sette i gol in stagione

Il giocatore non ha mai nascosto la voglia di proseguire la sua avventura all'ombra della Lanterna con De Rossi. Nel corso della stagione ha realizzato 7 reti e nelle ultime tre gare c'è la possibilità di raggiungere la doppia cifra.