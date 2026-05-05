TMW Quel "gollonzo" con la Fiorentina lo ha sbloccato: in sei mesi Colombo si è preso il Genoa

Quarto d'ora della ripresa. La Fiorentina è avanti 2-1 sul Genoa di Daniele De Rossi. La prima del tecnico rossoblù alla guida dei rossoblù. Quel giorno l'ex centrocampista della Roma deve soffrire in un box della tribuna superiore del "Ferraris" a causa di una vecchia squalifica da scontare, ironia della sorte per un rosso ricevuto a Marassi contro il Grifone quando allenava i giallorossi. Lorenzo Colombo aveva già fallito un calcio di rigore sempre sotto la Nord. Ma in seguito ad un batti e ribatti, con la punta ancora a terra, ecco la zampata che riequilibra il punteggio.

Una "fagiolata" stile Gialappa's

Una rete che ha reso felice lo stesso allenatore che poi in conferenza stampa, con tono scherzoso e comunque soddisfatto della prova del suo attaccante, ha rievocato una trasmissione cult come "Mai dire Gol": "A Colombo ho detto che ha fatto un gol Gialappa's, una fagiolata alla Mai dire gol. A volte si riparte così, da cose meno pulite e meno belle".

Dopo altri sei gol

Una rete che di fatto ha sbloccato l'attaccante che ha contribuito e non poco alla salvezza a suon di gol. A volte davvero basta poco per cambiare rotta e un gol, seppur fortunoso ma comunque cercato grazie alla caparbietà del 29 rossoblù, può davvero cambiare il percorso e dare fiducia per il prosieguo della stagione. Da quel momento in poi arrivarono altre sei reti e prestazioni sempre di sostanza ad aiutare i compagni.