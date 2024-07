Genoa, Ottolini: "Gudmundsson lunedì inizierà con noi. Potrebbe anche restare"

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, nella sua conferenza stampa di oggi, a margine della presentazione della nuova campagna abbonamenti del Grifone per la stagione che verrà, ha parlato anche di Albert Gudmundsson e del possibile futuro dell'islandese: "Ci sono dei sondaggi, delle telefonate. Nulla di più mi questo momento. Albert lunedì inizierà con noi. Può anche restare con noi. Non è detto".

Retegui?

"Ci sono sondaggi, prese di informazioni. E’ un numero 9, è normale susciti interesse. Ma in questo momento non c’è altro".

Avete dei giovani dell’Under 18 che verranno in ritiro?

"Qualcuno verrà in ritiro ma vogliamo fare i percorsi giusti. Non anticipare le cose quando non è il caso di farlo ma avremo sempre maggiore attenzione a chi avremo in casa. Vorremmo monitorarli più da vicino e poi al momento opportuno fare le scelte".

Il campionato inizia il 18 agosto. Il mercato finirà il 30 agosto.

"Io sono del parere, come penso molti colleghi, che il mercato sia molto, troppo, lungo. Andrebbe chiuso molto prima e non è bello giocare con il mercato aperto. Questa è una problematica che vale per tutti: da noi dirigenti, agli allenatori, ai giocatori. Non so se un giorno cambierà questa cosa, dobbiamo accettarla. Ad oggi siamo pronti per giocare".