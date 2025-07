Ufficiale L'Audace Cerignola si potenzia a centrocampo: acquistato Oscar Arjona dall'Enna

L'Audace Cerignola non resta a guardare e potenzia la propria rosa. In vista della stagione 2025-26, dove giocheranno nel Girone C, le Cicogne hanno ufficializzato l'arrivo di Oscar Arjona, centrocampista centrale spagnolo classe 2004. Proveniente dall'Enna, direttamente dalla Serie D, per il ragazzo di 20 anni è la prima esperienza in terza categoria. Come reso noto dal suo nuovo club, ha stipulato un accordo valido per le prossime due stagioni, fino all'estate del 2027.

Comunicato ufficiale

"La S.S Audace Cerignola è lieta di annunciare l’acquisto di Oscar Moreno Arjona, che ha sottoscritto un contratto biennale fino al 30 giugno 2027. Oscar Moreso Arjona, classe 2004, mediano, arriva a Cerignola dopo essere cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cambrils Unió C.E., club catalano con cui ha totalizzato 90 presenze tra cadetti e primavera. L’esordio tra i senior a soli 19 anni (11 presenze nella stagione 2022/23). Approda in Italia nella stagione 2023/24 indossando la maglia del Nuova Florida in serie D (23 presenze e 2 gol). Nel corso della stagione 2024/25 ha militato con il club Enna, nella Serie D italiana, totalizzando 32 presenze".

Il Presidente, Nicola Grieco, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di accogliere Oscar nella nostra famiglia gialloblù: crediamo molto nel suo potenziale e nella sua crescita futura. A lui il nostro più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro e soddisfazioni".