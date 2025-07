Ufficiale Roma Femminile, rinforzo in difesa: la danese Veje firma un annuale con le giallorosse

Volto nuovo in casa Roma Femminile, con il club capitolino che, in vista della nuova stagione sportiva (Seria A Femminile 2025-2026), va a rimpolpare la propria difesa con esperienza estera: come infatti fa sapere la stessa società, vestirà la maglia giallorossa Katrine Veje, difensore danese classe 1991 che ha firmato un contratto annuale, valido quindi fino al 30 giugno 2026.

Di seguito, riportiamo la nota diffusa dalla società della capitale:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Katrine Veje. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2026.

Difensore centrale classe 1991, Katrine inizia la sua carriera in Danimarca dove, dal 2007 al 2015 indossa le maglie dell'NG&BK, l’FC Malmo e Brondby IF. Il suo percorso professionale la porta a giocare negli Stati Uniti, in Francia, in Svezia e anche in Inghilterra dove indossa le maglie di Arsenal, Everton e Crystal Palace.

In carriera ha vinto sette campionati nazionali con Seattle Reign, Brondby, FC Rosengaard and Arsenal oltre che diverse coppe nazionali. Dal 2006 inizia a rappresentare la Danimarca a livello giovanile e con la nazionale maggiore raggiunge 171 presenze partecipando anche all’ultimo Europeo in Svizzera.

Veje ha scelto la maglia numero 2.

Benvenuta alla Roma, Katrine!".