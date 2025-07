Ufficiale Genoa, preso il difensore Celik dal Mura in Slovenia. Andrà inizialmente in Primavera

Il Genoa ha depositato nelle scorse ore in Lega Serie A il contratto di un nuovo acquisto, che per il momento sembra destinato ad andare a rinforzare la squadra Primavera dei rossoblù. Si tratta del difensore sloveno Alin Kumer Celik (18 anni), classe 2007 prelevato in patria dal Mura, con cui aveva già fatto il suo esordio in prima squadra nei mesi scorsi. Il trasferimento è a titolo definitivo.