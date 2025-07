Ufficiale Genoa, preso il promettente Cristian Galvano dopo lo svincolo dal Brescia

Cristian Galvano, stellina dell'Under 17 del Brescia, è un nuovo giocatore del Genoa. Reduce da un'ottima stagione e seguito anche da Roma, Atalanta, Empoli e Monza, il Grifone ha anticipato tutti ed è riuscito a vincere la concorrenza. I rossoblù hanno depositato il contratto del calciatore in Lega Serie A.

Del resto il fallimento del Brescia permette quindi a chiunque di svincolarsi per cercare un nuovo contratto. A febbraio del 2025 è stato convocato anche nella Nazionale Under 17 di categoria, con esordio per 45 minuti contro i pari età della Francia.