Gestione scientifica della ThuLa, ma no al turnover totale: Inter, ecco il piano finale

Con la finale di Champions League fissata per il 31 maggio a Monaco contro il PSG, l'Inter è già proiettata mentalmente e fisicamente verso l'appuntamento più importante della stagione. Simone Inzaghi e il suo staff stanno pianificando nei minimi dettagli la gestione del gruppo in queste settimane, cercando un equilibrio tra il mantenimento della condizione e il recupero fisico dei giocatori più spremuti.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non ci sarà un turnover totale: i titolari continueranno a giocare, anche se con dosaggi mirati. L’errore da evitare, secondo Inzaghi, è quello di “staccare la spina” troppo presto per poi doverla riattaccare solo a fine mese. Alcuni elementi chiave, però, avranno bisogno di un percorso di riattivazione specifico per arrivare alla sfida europea nella miglior condizione possibile. Su tutti, ovviamente, Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

C'è un precedente significativo: due anni fa, nella settimana che precedette la finale di Istanbul, i nerazzurri affrontarono il Torino in un match ininfluente per la classifica, schierando comunque sei futuri titolari contro il Manchester City. Una scelta che potrebbe essere replicata anche quest’anno: nell’ultima giornata di campionato contro il Como, Inzaghi dovrebbe mandare in campo molti dei suoi uomini migliori, forse anche più che in passato.

Intanto lo staff tecnico ha approfittato di queste giornate per analizzare lo stato fisico dell’intera rosa. Le decisioni sugli impieghi futuri dipenderanno anche dalle possibili variazioni nel calendario delle ultime due partite di Serie A, ma una cosa è certa: ogni mossa sarà calibrata con l’obiettivo Monaco in mente.