Gianluca Pessotto: "Non può esistere la Juventus senza la famiglia Agnelli"

Nel corso dei festeggiamenti per i 100 anni della Famiglia Agnelli, il responsabile del settore giovanile della Juventus Gianluca Pessotto ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky': "Lippi sicuramente è riuscito a trasmetterci una grande mentalità, la voglia di vincere ogni giorno perché poi le vittorie si conquistano attraverso l'allenamento quotidiano, la voglia di migliorarsi sempre e non mollare mai. E' stato un grande condottiero".

Cosa rappresenta per te la famiglia Agnelli e la Juventus?

"C'è un rapporto speciale, unico, credo che sia un caso unico al mondo questo rapporto d'amore che c'è tra la famiglia Agnelli e la Juventus. Non può esistere la Juventus senza la famiglia Agnelli e tutta la loro passione e la loro capacità di intendere il calcio la trasmettevano a tutti noi. Siamo orgogliosi di questa sera, una serata di grande emozioni. La bellezza con cui i campioni hanno risposto è testimonianza di quanto di buono è stato fatto dalla famiglia".

Hai ricevuto tanti applausi dai tifosi

"Ho avuto il privilegio di far parte di questa squadra meravigliosa per tanti anni sul campo e ho la fortuna oggi di lavorarci quindi per me è il massimo e sono veramente felice di essere qui questa sera".