Giannini: "Pellegrini viene criticato solo a Roma. De Rossi rimane una certezza"

vedi letture

La sfida con la Svizzera si sta avvicinando l'Italia è già al lavoro per preparare la sfida delicatissima di Berlino che vale l'ottavo di finale di Germania 2024. Intervistato da Tag24, Giuseppe Giannini si è soffermato sulla Nazionale e su chi l'ha particolarmente colpito a questo Europeo: "Barella - ha esordito l'ex giocatore della Roma - mi ha sempre entusiasmato; lo avrei visto bene alla Roma durante i tempi di Cagliari. Ha freschezza, idee, lucido, difficilmente sbaglia decisione in campo".

Da ex giallorosso ovviamente non si poteva non trattare l'argomento legato alla formazione di Daniele De Rossi. Si parte da Lorenzo Pellegrini, impegnato anche lui nell'Europeo con gli azzurri di Luciano Spalletti: "Stiamo parlando di un giocatore che solo a Roma viene criticato - ha proseguito Giannini - ma va considerato un elemento importante. Durante l’anno ci può stare che non giochi al meglio tutte le partite, ma per la Roma è determinante".

Un salto in avanti importante della squadra in vista della prossima stagione? Io prima aspetterei qualche movimento importante in sede di mercato, raggiungere profili interessanti che De Rossi avrà scelto. Poi vedendo chi sarà a disposizione del tecnico, potremo fare i dovuti pronostici. Ad oggi la certezza rimane il mister, per quello che ha dimostrato".