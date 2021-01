Giro di attaccanti, Torino sempre protagonista

Si balla sulle punte in una sessione di mercato che nonostante le difficoltà economiche collettive non risparmia colpi di scena. Quello più importante è certamente legato alla volontà della Fiorentina di andare con forza sul profilo del bad boy Kokorin, che potrebbe lasciare lo Spartak Mosca e provare ad affermare le sue qualità troppo spesso rimaste in potenza anche nel nostro campionato.

Un giro di attaccanti che coinvolge numerose altre società, a partire dall’Hellas Verona che sembra avere trovato la soluzione ai suoi problemi realizzativi programmando un forte investimento nei confronti di Kevin Lasagna: pronta un’offerta da 10 milioni di euro più bonus all’Udinese per assicurarsi il centravanti.

Ai friulani il compito di trovare un sostituto, diverso da Mateta che si è accasato al Palace. Restano vivi i discorsi legati a Scamacca sul fronte Juventus, con la volontà di arrivare ad una fumata bianca che anticiperebbe la concorrenza di mezza Italia, e soprattutto in chiave Sanabria per il Torino per esplicita richiesta di Davide Nicola. In questo caso bisognerà comprendere il futuro di Zaza, che non vuole partire in prestito ma che potrebbe essere coinvolto in uno scambio con il Cagliari con Pavoletti come ulteriore protagonista.