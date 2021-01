Giudice Sportivo, Coppa Italia: Donnarumma salta i quarti. Squalificati anche Djuricic e Croce

Sono due gli squalificati per i prossimo turno di Coppa Italia dopo le sei gare giocare in questa settimana: si tratta di Gianluigi Donnarumma del Milan "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 27° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, quale calciatore in panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara" e di Filip Djuricic del Sassuolo, per un "fallo grave di giuoco". Tra gli allenatori un turno di stop anche per Daniele Croce, collaboratore di Giampaolo. Questi ultimi due, ovviamente sconteranno il turno di squalifica nella prossima edizione della competizione.