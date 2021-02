Giulini e la conferma di Di Francesco: "La squadra è con lui, c'è attaccamento al tecnico"

vedi letture

Tommaso Giulini e la decisione di rinnovare il contratto di Eusebio Di Francesco nel momento di maggiore difficoltà del Cagliari. "Tutti nello spogliatoio mi hanno sempre dimostrato un grande attaccamento anche a Di Francesco - ha dichiarato il presidente del Cagliari -. Non ho percepito giocatori non soddisfatti ai della guida tecnica ed è anche il motivo per cui reputo che sia assurda la nostra situazione. Non è possibile che prima o poi i punti non arrivino. Tutti remiamo nella stessa direzione. A volte c’è poca scaltrezza. Se guardiamo al Sassuolo è inspiegabile come giocatori come Nainggolan, Pavoletti, Joao Pedro che dopo un fallo si siano rialzati immediatamente. Se non vinci da tante partite la palla va bucata per tornare ai tre punti".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Tommaso Giulini.