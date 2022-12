Giuntoli ribadisce: "Zero chance che Kvaratskhelia lasci Napoli, a prescindere dall'offerta"

Khvicha Kvaratskhelia via da Napoli? Zero chance. A ribadirlo è Cristiano Giuntoli al microfono del portale russo Sport Express, come riportato anche da Radio Kiss Kiss Napoli: “L’interesse del Newcastle United per Kvaratskheila? Non c’è alcuna possibilità che il Napoli lo possa lasciar andare, a prescindere dall’importo e le cifre dell’offerta”.

Aggiornamento 18.58 - Arriva la nota del Napoli che smentisce le parole di Giuntoli riportate dai colleghi russi: "La SSC Napoli comunica che il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale al portale Sport Express".