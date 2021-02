Gli uomini mercato dell'E.League - Nsamé, ha le medie realizzative dei migliori al mondo

Se per un attaccante c'è una cosa che non mente sono i numeri. E quelli di Nsamé, punta camerunese con passaporto francese, nata a Douala e ora leader dell'attacco dello Young Boys in Svizzera, parlano chiaro: è giò a 12 reti in 17 partite in campionato, 4 su 6 in Europa League più 3 su 3 nelle fasi a eliminazione diretta delle coppe. Oggi contro il Leverkusen non ci sarà e mancherà tanto allo Young Boys che dovrà difendere lo straordinario 4-3 casalingo contro le Aspirine Però Nsamé è un uomo mercato a tutti gli effetti: in Italia è stato seguito a lungo a gennaio ma nessuno ha voluto, e potuto, spendere milioni per prenderlo. Rischia di essere un rimpianto, perché in tanti all'estero si vogliono fare avanti adesso. A meno di un colpo di reni di qualche club della nostra massima serie.

Nome Jean-Pierre Nsamé

Squadra Young Boys

Anno di nascita 1993

Ruolo Attaccante centrale

Scadenza del contratto 2023

Valutazione (Transfermarkt) 7 milioni