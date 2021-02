Gli uomini mercato dell'E.League - Paston Daka, il manifesto del progetto Red Bull

vedi letture

Patson Daka è il manifesto del progetto Red Bull all'ennesima potenza. Ovvero dei bibitari che abbandonato il progetto Red Bull Ghana, capito che altre società francesi (Arles e Metz su tutte) andavano direttamente in Africa a scoprire giocatori, volano in Zambia e prendono talenti. Su tutti, dal Kafue Celtic, la punta classe '98. Che inizia andando proprio al Liefering, in seconda serie austriaca, il club degli esperimenti dell'universo RB. Supera la priva, in sei mesi, e firma con i grandi del Salisburgo. Nella Bundesliga in corso, 14 partite e 16 reti. Straordinario, destinato al grandissimo salto già in estate, deve solo consolidarsi anche nel panorama europeo. Ma l'addio all'Austria sembra prossimo e inevitabile, palcoscenici come quelli dell'Europa League lo aiuteranno a prendere il volo.

Nome Patson Daka

Squadra Red Bull Salisburgo

Anno di nascita 1998

Ruolo Attaccante centrale

Scadenza del contratto 2024

Valutazione (Transfermarkt) 20 milioni