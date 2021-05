Godin su Cagliari e futuro: "Lottare per la salvezza è dura. Mi ha chiamato il Talleres"

vedi letture

Il difensore del Cagliari Diego Godin ha parlato a Punto Penal su Canal 10 soffermandosi sulla stagione difficile in Sardegna e sul titolo vinto dall'Atletico Madrid: "Simeone mi ha scritto ieri per ringraziarmi per il sentimento che abbiamo lasciato nel club. Mi sento parte di quella famiglia. L'Atletico Madrid è come l'Uruguay, un ribelle che lotta contro le grandi potenze. Se l'Atletico vuol continuare a vincero titoli gli consiglio di continuare a comprare giocatori uruguayani".

La salvezza col Cagliari? "Era dalla stagione al Cerro (2003-2006, ndr) che non lottavo per la salvezza. Genera depressione, tristezza e mancanza di fiducia. Futuro? Il Cacique Medina mi ha chiamato molte volte per farmi andare al Talleres...".