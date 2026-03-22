Goldaniga torna in campo col Como dopo 6 mesi. Il post del difensore sui social

Quest’oggi, nel 5-0 del Como ai danni del Pisa, è tornato in campo Edoardo Goldaniga, a distanza di 6 mesi dall’ultima partita ufficiale con la maglia della società lariana. Il difensore classe 1993 è subentrato al minuto 77 della gara disputata all’ora di pranzo al Sinigaglia, mettendosi così alle spalle il fastidioso infortunio al tallone che lo ha tenuto lontano dal campo a lungo.

Lo stesso Goldaniga ha commentato con un post su Instagram l’avvenimento: "Felice per questa grande vittoria. Felice per essere tornato in campo. Felice di indossare questa maglia. C’MON COMO". I vari commenti di alcuni dei suoi compagni di squadra al messaggio (tra gli altri, quelli di Nico Paz e Da Cunha) testimoniano che nonostante il minutaggio basso, quest'anno quasi nulla, Goldaniga è uno dei punti di riferimento nello spogliatoio.

Goldaniga è tra l'altro l'unico calciatore italiano nella prima squadra del Como, ed ha totalizzato 2 apparizioni in questa Serie A, per un totale di 77 minuti, e una partita intera di Coppa Italia a fine settembre contro il Sassuolo, la sua ultima partita ufficiale con i lombardi prima di oggi.