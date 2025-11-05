Como, Fabregas perde un pezzo: Goldaniga dovrà operarsi, l'entità dell'infortunio

Brutte notizie per il Como, un pezzo della difesa di Cesc Fabregas dovrà sottoporsi ad un'operazione. Infatti, come riferito tramite comunicato ufficiale del club lariano, "Edoardo Goldaniga sarà sottoposto ad intervento chirurgico di calcaneo plastica sinistra". Il giorno dell'operazione avverrà in piena pausa nazionali, precisamente lunedì 17 novembre, stando a quanto comunicato dai biancoblù.

I tempi di recupero non sono stati resi noti, ma "saranno valutati con precisione dopo l’intervento e il successivo decorso post-operatorio", recita la nota ufficiale del Como. Di certo Goldaniga sarà fuori per più di qualche giorno, trattandosi di un'operazione.

Di recente il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare lo 0-0 trovato al Maradona contro il Napoli: "Siamo orgogliosi della prestazione contro una squadra ed un allenatore molto forti. Siamo in cerca di certezze e la prova di sabato ce ne ha date. Dobbiamo continuare a lavorare per proseguire nel nostro percorso di crescita e offrire ancora prestazioni come quella del Maradona. Siamo a novembre e siamo focalizzati sulle prestazioni oltre che suoi risultati. Credo che il pareggio fosse corretto come risultato e sarebbe stato un sogno vincere. Non sappiamo cosa sarebbe accaduto se avessimo segnato su calcio di rigore però in questo momento siamo felici per il gioco espresso anche più del risultato. Per noi ricevere complimenti è motivo di soddisfazione. Siamo un gruppo di lavoro allineato e vogliamo cercare e lanciare giovani talenti. Per farlo bisogna che ci sia sintonia tra allenatore, staff dirigenziale e presidenza".