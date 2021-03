Gomez tra i migliori centrocampisti del 2019/20: "Senza mister e Atalanta non ce l'avrei fatta"

Premiato per la stagione dell'anno scorso con la maglia dell'Atalanta, Alejando Gomez ringrazia, ai microfoni di Sky, per la fiducia ricevuta: "Sono molto contento e orgoglioso di ricevere questo grandissimo premio, volevo ringraziare l'AIC e tutti i colleghi, mi mancate. È stata una stagione strepitosa per l'Atalanta, senza il mister e miei compagni non avrei ricevuto questo premio. Un forte abbraccio e un in bocca al lupo a tutti".