Live TMW Gonzalez: "La vittoria di oggi è importante per la nostra crescita"

Nico Gonzalez ha commentato la vittoria per 1-0 della Juventus contro il l’Inter all’Allianz Stadium nella venticinquesima giornata di Serie A. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore bianconero in diretta.

Come giudichi la tua prestazione?

"Oggi abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo regalato il primo tempo e nel secondo tempo abbiamo iniziato a volere la palla. La vittoria di oggi è troppo importante per la nostra crescita. Oggi abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci".

State lavorando anche dal punto di vista atletico?

"Si, però fa parte di ognuno di noi, perchè se uno vuole lasciare tutto in campo. Io non voglio mai abbassare le braccia e dare tutto me stesso. Questa è la garra argentina".

Che carica vi date quando entrare in campo?

"Siamo una squadra giovane, ma tutti uomini maturi. Ognuno di noi sa cosa deve fare in campo. Oggi abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte come l'Inter. Dobbiamo continuare a lottare e combattere".

Sulla cena di squadra...

"Sarebbe bello andare anche domani… La cena l’abbiamo fatta, questo crea il gruppo per stare insieme, uniti. Ma il gruppo si fa stando insieme in campo, dove si potrebbe ammazzare anche per aiutare i compagni".

Sognate lo Scudetto?

"Voglio essere onesto. Non posso pensare al Napoli, ma solo al Psv per andare agli ottavi, perché non sarà una partita facile. Noi dobbiamo continuare a fare così e lottare per la squadra".

Guardiola aveva detto: il futuro sarà della Juventus...

"Se lo dice Guardiola... Però sarebbe bellissimo, questa è l'idea della Juve, di Thiago e anche nostra. Noi non dobbiamo pensare al futuro, ma solo ad adesso"

Che obiettivo avete?

"Vogliamo andare in Champions il prossimo anno. Adesso vogliamo andare agli ottavi. Dobbiamo continuare così".

In cosa dovete migliorare?

"Si può migliorare sempre. Però noi più grandi dobbiamo far capire ai più giovani come si deve lottare e combattere. Noi dobbiamo sputare sangue per la squadra. Quasi mai diciamo qualcosa ai giovani, perchè sono troppo forti".

23:54 Termina la conferenza di Nico Gonzalez