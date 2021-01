Gotti: "Dovevamo fare più punti? Difficile parlare di doveri con tutti questi infortuni"

Luca Gotti ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter. L'Udinese cerca punti pesanti, gli stessi che non ha trovato in diverse occasioni. Demerito dei friulani? "Potevamo di sicuro far meglio sotto il profilo dei punti per quanto fatto concretamente fatto vedere in campo con le prestazioni", dice il tecnico. "Sul dovere, a parole, magari, è molto facile fare calcio, la realtà è fare i conti con le condizioni reali di salute e fisiche dei calciatori in relazione al tipo e a un numero incredibile di infortuni che ci è capitato in questi mesi".