Gran gol di Zappacosta: l'esterno buca la Sampdoria, è 1-0 al 53' per il Genoa

vedi letture

Il Genoa passa avanti contro la Sampdoria grazie a un gran gol di Zappacosta: lancio dalla propria metà campo di Strootman, l'esterno parte veloce sulla fascia e Candreva non lo tiene. Tonelli esce male e Bereszynski non c'è. Destro in corsa e Audero trafitto per l'1-0 Genoa al 53'.