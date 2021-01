"Grande approccio, periodo positivo". Rivedi Italiano dopo lo show dello Spezia a Roma

vedi letture

E' un Vincenzo Italiano raggiante quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma all'Olimpico: "E' stata dimostrata mentalità e che il lavoro che si fa con tutti porta dei frutti. C'erano tanti debuttanti, l'approccio è stato straordinario. Vincendo in questo modo va dato merito ai giocatori. E' la vittoria di 30 ragazzi, l'allenatore poi pretende di vedere da tutti cosa si fa in allenamento". Rivedi il video con le parole del tecnico dello Spezia!

