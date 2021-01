live Spezia, Italiano: "Oggi è la vittoria di 30 ragazzi. Ora pensiamo a sabato"

00.13 - Di seguito le parole Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, dopo la vittoria con la Roma.

Sulla partita

"E' stata dimostrata mentalità e che il lavoro che si fa con tutti porta dei frutti. C'erano tanti debuttanti, l'approccio è stato straordinario. Vincendo in questo modo va dato merito ai giocatori. E' la vittoria di 30 ragazzi, l'allenatore poi pretende di vedere da tutti cosa si fa in allenamento".

Quanto le servirà la partita di oggi per preparare quella di sabato?

"Sia per noi che per la Roma vedere cosa ha funzionato e cosa non sarà importante. Ci serviranno questi giorni per perfezionare qualcosa. Affrontarla sabato sarà ottimo per noi dopo questi buoni risultati".

