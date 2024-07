Greenwood-Marsiglia in stand by e la Lazio prova il sorpasso: tutte le ultime

La Lazio non molla la speranza per Mason Greenwood. Nelle ultime ore, sottolinea infatti Sky Sport, la trattativa tra il giocatore e il Marsiglia è in stand by. A rallentare l’operazione, sono state le parole del sindaco della città francese Benoit Payan sulle vicende passate del calciatore. "Il comportamento di Greenwood è inaccettabile – ha detto il sindaco. Non c'è posto per coloro che commettono atti di violenza domestica".

Parole che possono giocare a favore della Lazio che cerca di approfittane, anche se il Marsiglia – nonostante la situazione creatasi – sta cercando di convincere il 22enne. La squadra di De Zerbi, infatti, non molla l’obiettivo: nelle ultime ore ci sono state delle call e un incontro con il papà del calciatore per provare a ottenere il sì definitivo.