Griezmann può salutare il Barça. Juve in corsa solo se parte Cristiano Ronaldo

Il Barcellona sembra aver rotto gli indugi: l'obiettivo della dirigenza blaugrana è liberarsi del pesante ingaggio di Antoine Griezmann. Malgrado la volontà del francese sia quella di rimanere in Catalogna - riferisce il quotidiano Sport -, l'intenzione degli spagnoli è analizzare tutte le proposte che arriveranno per l'ex Atletico. In corsa ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe però sferrare l'assalto soltanto in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Le Petit Diable ha mercato anche in Premier: tre grandi inglesi come Chelsea, Manchester United e City avrebbero già manifestato il loro interesse.