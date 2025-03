Gudmundsson: "Palladino ha il fuoco dentro. Non sono neanche tanto sicuro che dorma..."

"Sono un giocatore che in campo vuole divertirsi, fare qualcosa di speciale. Credo che in campo sia fondamentale fare la differenza". Parla così Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, nella lunga intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A: "I gol e gli assist sono la cosa più importante nel calcio. Mi piace lanciarmi negli spazi, ricevere la palla tra le linee, creare caos e mettere in difficoltà la difesa", sottolinea l'islandese nell'intervista datata due giorni fa.

Che allenatore è Raffaele Palladino? "Palladino ha avuto una grande influenza sulla mia scelta di venire alla Fiorentina. Sapevo che aveva fatto un ottimo lavoro con il Monza l'anno scorso, era molto motivato e aveva tanta voglia di portarmi qui. Questo mi ha fatto sentire cercato. Ho un ottimo rapporto con lui, è un tipo tranquillo ma dentro ha quel fuoco che serve per vincere ogni partita. E' un grande lavoratore, lo vedo arrivare primo al Viola Park e andare via per ultimo. Non sono neanche tanto sicuro che dorma... (ride, ndr). Sono molto felice di avere lui come allenatore".

Come si trova con Moise Kean?

"Moise è un gran giocatore, ha tanto potenziale nonostante abbia già giocato ad altissimi livelli. Penso che abbia un gran futuro davanti e spero che possa tirare fuori tutto il suo talento".