TMW Gudmundsson verso la Fiorentina, tra stasera e domani attesa altra accelerata

vedi letture

Albert Gudmundsson (27 anni, in foto) verso la Fiorentina, una pista di mercato che si è accesa nuovamente negli scorsi giorni, specie quando si è cominciato a capire come il futuro di Nico Gonzalez fosse lontano dal colore viola del capoluogo toscano. Ancora l'argentino deve comunicare alla Fiorentina la sua volontà di cambiare aria e unirsi a un altro progetto, ma il dado ormai sembrerebbe essere stato tratto, il percorso si sta tracciando.

Secondo quanto appreso da TMW, tra questa sera e domani le parti cercheranno di avvicinare ulteriormente le loro posizioni, anche se in questo senso sin dal principio del ritorno di fiamma viola, il Genoa si è dimostrato da subito ben più disponibile a lasciar partire l'islandese classe 1997 rispetto allo scorso gennaio. L'operazione, come già svelato da qualche giorno, dovrebbe essere in prestito con obbligo di riscatto.

Gilardino intanto ha chiesto uno sforzo alla sua società per arrivare ad Arkadiusz Milik, centravanti della nazionale polacca in uscita dalla Juventus, di gran lunga preferito a M'Bala Nzola agli occhi del mister. Altri nomi in ballo sono quelli di Remi Oudin (per il quale sono stati offerti 2,5 milioni di euro al Lecce) e un altro bianconero come Tarek Muharemovic, quest'ultimo però in forza alla Under 23. Il Genoa cerca anche un esterno sinistro in difesa.