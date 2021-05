Hakimi elogia Conte: "Decisivo per il mio arrivo. Mi ha insegnato a pensare non solo all'attacco"

vedi letture

Il terzino dell'Inter Achraf Hakimi, intervistato da SportWeek il settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato, fra le altre cose, anche del suo rapporto con il tecnico Antonio Conte, decisivo per il suo approdo in nerazzurro e non solo: "Tira fuori tutto dai giocatori. Mi ha insegnato a pensare non solo all'attacco. Non so se si può definire un martello ma so che gli piace che assimiliamo bene quello che dice, per noi giocatori diventa più facile in partita. Non abbiamo sorprese perché tutte le situazioni che possiamo trovarci in gara le abbiamo già preparate in allenamento".