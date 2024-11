TMW Hancko alla Juventus? È quasi impossibile. Il Feyenoord ha rifiutato 30 milioni dall'Atletico

La Juventus cercherà di rinforzare la retroguardia a gennaio, ma è praticamente impossibile arrivare a David Hancko, difensore del Feyenoord. Lo slovacco è valutato circa 40 milioni di euro, decisamente fuori budget per una Juve che cercava un'occasione per l'inverno dopo l'infortunio di Bremer, ma dopo lo stop di Cabal - che si presume molto lungo - potrebbe anche puntare su due acquisti, uno da centrale e l'altro che possa giocare a sinistra. La scelta però probabilmente verrà operata in base anche alla duttilità: qualcuno che abbia la capacità di essere schierato sia da stopper che da terzino sarebbe l'ideale per Thiago Motta, sull'onda dei vari Kalulu, Savona e Danilo.

Hancko incarnerebbe perfettamente questo stereotipo, visto che in carriera ha giocato sia a sinistra che al centro. Conosce relativamente il campionato italiano, per essere passato a Firenze qualche stagione fa, senza riuscire a sfondare, costretto a tornare in Repubblica Ceca, allo Sparta Praga, per sfondare definitivamente nel calcio europeo.

Il trasferimento al Feyenoord è stato il più costoso del club di Rotterdam. Quasi 10 milioni più bonus che lo fanno diventare un asset, soprattutto considerando le ultime due stagioni con Arne Slot. Tanto che in estate l'Atletico Madrid aveva offerto 30 milioni, cifra che è stata rigettata dagli olandesi che ne avrebbero voluti di più. A queste condizioni è impossibile sperare.