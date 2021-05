Hellas, Juric sul futuro: "Il tempo per parlare col presidente c'è stato ma non l'abbiamo fatto"

Dopo le parole di Maurizio Setti alla Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric oggi in conferenza ha risposto così al suo presidente: "Le ultime volte ho sempre risposto 'devo parlare col presidente'. È giusto trovarci per vedere cosa fare, se sarà un programma triennale, annuale: tutto quello che bisogna fare sul serio. Riguardo alle mie ultime dichiarazioni: sono rimasto così. Io, come l'anno scorso, voglio parlare con la società: in questo momento non l'abbiamo ancora fatto. È passato molto tempo, e il tempo per parlare di questi argomenti c'era. Quella sera eravamo a cena (a Cagliari, ndr) e abbiamo parlato di tutto, sicuramente non di pianificazione".