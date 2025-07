Ufficiale Hellas, Luan Patrick lascia senza aver mai giocato: ha firmato con l'Estrela Amadora

vedi letture

L'Hellas Verona ha reso noto sul proprio sito ufficiale di aver venduto in Portogallo Luan Patrick, come si legge sulla pagina dei gialloblù: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Club Football Estrela - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del difensore brasiliano Luan Patrick. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Luan, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Nel corso della sua carriera il difensore vanta 27 presenze con l'Athletico-PR, 26 gettoni con il Bragantino e 12 apparizioni con l'America-MG. Non è invece mai sceso in campo con i veneti, che lo avevano acquistato da svincolato nel febbraio del 2025 per arricchire la propria rosa. Il classe 2002 ha disputato 2 partite con il Brasile Under 23, 3 sfide con l'Under 20 e 8 incontri con l'Under 17. Nel suo palmares c'è un Mondiale Under 17 e una Copa Sudamericana.

Il 23enne proverà a riscattarsi in un campionato sicuramente meno tattico della Serie A, nel quale però ci sono tante squadre tecniche. Chissà se saprà adattarsi dopo i mesi di lavoro con Paolo Zanetti, nei quali ha comunque sperimentato un tipo di gioco con cui non si era probabilmente mai misurato nelle sue esperienze precedenti.