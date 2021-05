Hellas Verona, Juric: "Approccio di gara dilettantistico. Abbiamo perso fame e cazzimma"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha spiegato così l'esclusione di Dimarco dall'undici titolare in conferenza stampa dopo il ko contro il Crotone: "Nell'ultima partita abbiamo fatto molto bene dietro e lui è entrato, è in un grande momento di forma ma adesso arriva il Bologna tra tre giorni".

Ruegg è stata la sorpresa di serata:

"Quest'anno Faraoni ha fatto un grande campionato e lui non ha mai giocato da titolare, volevamo premiarlo e vederlo. Ha fatto una partita giusta, niente di fantastico ma neanche male".

Reazione forse un po' tardiva:

"La squadra sta facendo prestazioni positive positive in tante cose ma la netta sensazione che quando una squadra del nostro livello perde un po' di cazzimma e fame, diventa perdente. Lo siamo diventati, per me è importante trovare stimoli più forti, perché evidentemente quello che abbiamo offerto ai ragazzi non bastava".

Cosa ti è piaciuto della squadra o cosa non?

"Inaccettabile entrare così in partita, da squadra dilettantistica. Vuol dire che non hai quella fame se approcci la gara così, ed è molto penalizzante. La squadra poi ha giocato e preso gol al primo tiro loro. Come contro Inter e Torino creiamo tanto ma facciamo tanta fatica

Come mai sei stato espulso?

"Cordaz, che è mio amico, ha attaccato Ilic che è un bambino di 19 anni, ero a difesa del mio giocatore, l'arbitro ha fatto bene".

I numeri del girone di ritorno sono negativi:

"All'andata abbiamo fatto cose fantastiche, nel ritorno non bene. DAL Cagliari in poi abbiamo fatto buone partite ma perdenti, che ci serva come lezione".