Hellas Verona, Juric: "Chiuso il discorso salvezza, tanta roba..."

vedi letture

Le parole del tecnico dei gialloblù Ivan Juric dopo la vittoria per 2-0 dei suoi contro il Cagliari, un Verona che arrivava da tre sconfitte in campionato prima di questo successo in casa rossoblù.

È una vittoria importante per il morale e per la classifica.

“Siamo tutti molto contenti perché abbiamo chiuso il discorso salvezza oggi e per una società come la nostra salvarsi a dieci turni dalla fine è tanta roba. Senza considerare le tante assenze. Abbiamo fatto una grande prestazione, ci voleva proprio. Nel finale ho temuto un piccolo cedimento perché siamo stanchi, in stagione abbiamo avuto troppi infortuni che ci stanno condizionando a livello di brillantezza ma oggi ci stiamo superando”.

Cosa rimprovera alla squadra?

“Non rimprovero niente a nessuno, abbiamo trovato un avversario di grande qualità e quindi era impensabile chiuderla prima”.

Avete tirato fuori il meglio nel momento di difficoltà.

“Queste settimane per la prima volta da quando sono a Verona ho visto la squadra in difficoltà e quindi sono orgoglioso di come hanno reagito. Espulsione? Io sono uno dall’espulsione facile, e anzi quest’anno mi sono contenuto. Ma questa partita la sentivo tanto però ammetto che sono indietro nella gestione delle emozioni, allenerò il self control”.