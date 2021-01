Hellas Verona, Juric sta pensando di schierare Lasagna subito contro la Roma

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Kevin Lasagna potrebbe esordire dal primo minuto con l'Hellas Verona già dalla prossima partita contro la Roma. Il giocatore è arrivato integro e in forma dall'Udinese e per questo il tecnico croato starebbe pensando di mandarlo subito in campo, magari anche come supporto a Kalinic che dovrebbe comunque partire titolare.