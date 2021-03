Hellas Verona-Milan, formazioni ufficiali: Pioli con la trequarti inedita. Théo nemmeno in panchina

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan.

Ivan Juric conferma la stessa identica formazione vista mercoledì sera a Benevento, che ha portato a una vittoria convincente. Dentro anche Tamèze, che sembrava in dubbio alla vigilia. Assente ma non è una novità l'ex Nikola Kalinic, infortunato.

Tante le defezioni in casa rossonera: agli infortunati Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic e Mandzukic si è aggiunto nella giornata di ieri Ante Rebic. Turno di stop precauzionale per Tonali, lasciato in panchina. Riposo anche per Kjaer con Tomori a riprendersi una maglia da titolare. Assente infine Theo Hernandez: il francese non è nemmeno in panchina poiché non ha smaltito una contusione al perone rimediata contro l’Udinese.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Veloso, Tamèze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. A disp. Berardi, Pandur, Dimarco, Lovato, Salcedo, Favilli, Udogie, Ilic, Cetin, Dawidowicz, Sturaro, Bessa. All. Juric.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meite, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Tonali, Hauge, Kalulu, Brahim Diaz, Kjaer, Gabbia, Roback. All. Pioli.

ARBITRO: Orsato di Schio

ASSISTENTI: Giallatini-Preti

IV UOMO: Ayroldi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Vivenzi