Hellas Verona-Parma 2-1, Barak completa la rimonta di testa e fa 1000 in A per i gialloblu

Il Verona passa in vantaggio e completa la rimonta al 61' con Barak! Il centrocampista di Juric sfrutta un bellissimo corner a rientrare di Dimarco per battere Sepe e firmare il 2-1 che statisticamente non è solo la quinta marcatura del ceco, ma anche il millesimo gol in Serie A del club scaligero.