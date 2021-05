Hellas Verona, Zaccagni al Napoli non è ancora affare fatto: la Lazio può tornare in corsa

vedi letture

A gennaio Mattia Zaccagni sembrava ad un passo dal Napoli, ma l'ultimo passo non è stato compiuto. Niente accordo definitivo e allora pista di mercato che si scalderà in estate, non solo sul fronte azzurro. Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, la Lazio potrebbe tornare in corsa e il contratto con l'Hellas Verona in scadenza a giugno 2022 rendono il trequartista un'occasione. In inverno servivano 15 milioni, quest'estate il prezzo potrebbe essere più basso. O quantomeno è quello che sperano Napoli e Lazio.