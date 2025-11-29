Hellas Verona, Zanetti: "Concentrati per fare bene. Le lacrime di Giovane? Ormai è passato"

Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Genoa, valida per la 13ª giornata di Serie A.

Non è un momento facile per l’Hellas Verona. quanta pressione sente lei e in particolare la squadra in vista della partita?

"Più che pressione, proviamo un forte senso di responsabilità, come è giusto per chi ha a cuore un club meraviglioso e una grande squadra. Stiamo cercando di fare del nostro meglio per tutti, per uscire da questa situazione difficile".

Oggi Mosquera è per la prima volta titolare al posto di Orban. Qual è la crescita degli ultimi mesi e settimane di Mosquera?

"Penso che Mosquera, come si è visto la scorsa settimana, abbia colto un’occasione. Orban sarà sicuramente una risorsa in corso".

L’ultima immagine degli ultimi mesi sono le lacrime di Giovane. Com’è stata l’ultima settimana?

"Sta bene, fa parte del passato. Non ha senso parlarne. L’unica cosa che possiamo fare è concentrarci su quello che facciamo oggi, come abbiamo fatto, per continuare con grande fiducia".