Hoedt ha fatto bene i conti: con un 6 su 6, altissima probabilità di Lazio in Champions

Nella corsa alla Champions, ormai ristretta a cinque squadre per tre posti (Milan, Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio), azzurri e biancocelesti hanno la particolarità di non avere scontri diretti da affrontare e quindi pochi conti da fare circa il proprio cammino. Ma la squadra di Inzaghi ha sempre il recupero contro il Torino da affrontare, e vincere, per continuare a coltivare speranze di conferma nel torneo più ambito del continente (tra quelli esistenti almeno). Una particolarità che consente ai biancocelesti di avere la probabilità, ma non la matematica per il momento, dalla propria: nella grande maggioranza delle combinazioni, che sono ancora tantissime con cinque squadre impegnate e altrettante giornate da giocare, tranne per il Milan, i 79 punti a cui la Lazio arriverebbe in caso di filotto di vittorie, come suggerito da Wesley Hoedt nel pre-partita della sfida al Genoa, sarebbero sufficienti per assicurarsi un posto nella Top 4. Juventus, Atalanta e Milan hanno infatti un triplo scontro diretto nelle prossime tre settimane e neanche un "percorso" netto nelle rimanenti gare potrebbe garantir loro di essere davanti a Lulic e compagni il 23 maggio.